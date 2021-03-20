Казахстанский боец побил непобежденного россиянина из промоушне Хабиба

Казахстанец Данияр Койшыбек (5-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 34, который проходит в Краснодаре (Россия), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Койшыбека был не знающий поражений россиянин Алексей Ким (5-0). Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Койшыбека единогласным решением судей.

Таким образом, Данияр Койшыбек одержал шестую победу в своей профессиональной карьере, а Алексей Ким в первый раз покинул клетку побежденным. Добавим, что владельцем промоушна

Eagle Fighting Championship является чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.



