Авиарейсы задерживаются в аэропорту Нур-Султана

Из-за метеоусловий в аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются авиарейсы, передает "Казинформ".

В связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производится задержка рейсов: девять рейсов на вылет и 12 - на прилет. На запасной аэродром, а точнее аэропорт Сарыарка города Караганды два рейса. Взлетно-посадочную полосу обливают жидким реагентом. Работает шесть единиц техники, - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

Пассажиров просят узнавать о вылете и прилете рейсов в колл-центрах аэропортов, справочных, а также на страницах в социальных сетях.