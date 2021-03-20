Мамин: Наурыз олицетворяет энергию роста и доброго будущего

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил с казахстанцев с Наурызом, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте премьер-министра.

Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Наурыз мейрамы! Этот весенний праздник почитается нашим народом как начало нового года и пробуждения природы.

Наурыз олицетворяет энергию роста и доброго будущего, вселяя в людей оптимизм и надежду на свершение самых светлых и заветных желаний.

Древние традиции Наурыза передаются из поколения в поколение, вызывая в человеке самые лучшие чувства — доброту и внимание к окружающим, гостеприимство и взаимопомощь, гармонию с природой. С приходом весны люди ходят друг другу в гости, сажают деревья, расчищают родники, помогают тем, кто нуждается в заботе и поддержке.

С обретением Независимости празднование Наурыза приобрело особое значение в укреплении мира и обеспечении единства многонационального народа нашей страны. Это поистине один из самых любимых праздников казахстанцев, независимо от их национальности, языка и религии.

Желаю всем жителям Казахстана добра, благополучия и процветания, пусть в каждой семье будет много радостных и светлых дней!

Әз Наурыз халқымызға берекелі ырысын, шуақ нұрын ала келсін! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!