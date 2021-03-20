Древние традиции Наурыза чтут в Костанайской области

Общественные объединения под эгидой областного ресурсного центра НПО в лице ОФ "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" проводят различные мероприятия для разных слоев населения, сообщает zakon.kz.

Мы провели акцию "Добрые соседи", рассказала председатель ОФ ГАКо "ГрИн" Динара Утебаева. - Она прошла в микрорайоне "Солнечный", где проживают воспитанники приюта для детей и подростков. Там была организована концертная программа и накрыт праздничный дастархан. Мы организовали праздничную программу так, чтобы задействовать побольше людей из разных сфер, хотим чтоб каждый прочувствовал Наурыз на себе. У нас каждый праздничный закреплен за несколькими НПО, к примеру, день природы организовал Экологический клуб "Neco", день памяти предков ОО "Саналы урпак 2050", день спорта ОО "Велосообщество Костаная" и т.д. В целом, у нас большое количество организаций занимаются проведением Наурыз мейрамы.

Также общественники расскажут как готовятся традиционные национальные блюда. 21 марта общественники планируют угостить национальными казахскими блюдами воспитанников областного Дома юношества.

Специально для них представителями ОО "Жайдарлы жастар", ОО "Амалия 2016" будут приготовлены Наурыз коже,бесбармак, баурсаки, жент и другие блюда.