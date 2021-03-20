На юго-западе от Алматы произошло землетрясение

20 марта 2021, 15:58
Фото: 24kz

Днем 20 марта на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

20 марта 2021г. в 13:43 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 818 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.6.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 37.25° с.ш. 71.26° в.д.
Глубина 120 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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