Днем 20 марта на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

20 марта 2021г. в 13:43 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 818 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 37.25° с.ш. 71.26° в.д.

Глубина 120 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет