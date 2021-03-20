Сын Трампа высмеял падение Байдена на трапе самолета

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал инцидент с падением президента США Джо Байдена на ступеньках трапа самолета, сообщает zakon.kz.

Он выразил сомнение в том, что Байден трижды споткнулся и упал из-за сильного ветра, как объяснили инцидент ранее в Белом доме. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Он опубликовал скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра в момент инцидента составляла примерно шесть метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер поднимает пыль и бумагу и шевелит небольшие ветви. Сын Трампа иронично отметил, что Байден "в отличной форме".

Публикация вызвала отклик читателей, которые в комментариях выражают сомнения в том, что Байден останется на посту президента США в течение хотя бы одного срока.

РИА Новости со ссылкой на британское издание The Daily Mail опубликовало комментарии читателей к материалу об инциденте.

Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос

Ох, дорогая Америка. Что ты наделала

Президент (вице-президент Камала. – прим. ред.) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!

Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок

Камала на мгновение взволновалась

Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"

Дальше будет намного, намного хуже

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отреагировала на объяснение Белого дома о причине падения президента США Джо Байдена на трапе президентского самолета. Она выразила удивление тем фактом, что в причастности к инциденту не обвинили пресловутых "русских хакеров".

Ранее кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One) опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull). На видео Байден поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.