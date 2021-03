Сын Трампа высмеял падение Байдена на трапе самолета

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал инцидент с падением президента США Джо Байдена на ступеньках трапа самолета, сообщает zakon.kz.

Он выразил сомнение в том, что Байден трижды споткнулся и упал из-за сильного ветра, как объяснили инцидент ранее в Белом доме. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa