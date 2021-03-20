При каких обстоятельствах в Алматы могут ввести полный локдаун

Возможен ли в Алматы полный локдаун с блокпостами, рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, сообщает zakon.kz.

На брифинге, посвященном введению в городе жестких ограничительных мер, он рассказал, что администрация намерена не допустить подобного развития событий и вынуждена опираться на вопрос занятости коек. Но если пациентов начнут госпитализировать более 500 человек в сутки, то будет рассматриваться вопрос полного локдауна.

У нас еще достаточно коечной мощности, и имеющиеся мощности на сегодня заняты менее, чем на 50 процентов. У нас имеется достаточный резерв коек, около 4 000, которые мы можем привлечь при необходимости. Наша задача, чтобы не было коллапса системы здравоохранения, чтобы мы могли оказывать медицинскую помощь на всех уровнях.Жандарбек Бекшин

Необходимо отметить, что за прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев заражения COVID-19. Ранее даже в пик эпидемии в июле в городе выявляли по 250-270 случаев.