Ситуация с коронавирусом в Алматы будет ухудшаться - Бекшин

Главный санитарный врач города Алматы дал неутешительный прогноз по заболеваемости COVID-19, сообщает zakon.kz.

По его словам, к концу марта ситуация ухудшится.

Мы считаем, что ситуация будет ухудшаться, поскольку мы видим, насколько заразен этот штамм. Но наша задача вести контроль, чтобы ситуацию удержать в фарватере в настоящее время 400-500 (случаев в сутки – ред.) и потом приступить к методичному снижению. Если мы выполним намеченные настоящим постановлением строгие ограничительные мероприятия, то нам удастся снизить заболеваемость. То есть разорвать цепочку заражения, воздействовать на механизм передачи инфекции. Жандарбек Бекшин