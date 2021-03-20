Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение об их проведении без участия болельщиков из других стран, сообщает zakon.kz.

Как пишет Kyodo News, в принятии решения участвовали Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Отмечается, что Япония вернет болельщикам деньги за уже купленные билеты.

Оргкомитет отметил, что ситуация с COVID-19 в Японии и многих других странах остается сложной, тем более появились новые штаммы, и международные перевозки остаются крайне ограниченными. Поэтому организаторы Олимпиады не уверены, что к лету 2021 года болельщикам получится гарантировать въезд.

Организаторы также решили не открывать въезд для иностранных волонтеров. Примерно 10% из 80 тысяч волонтеров являлись иностранными гражданами на тот момент, когда было принято решение о переносе Игр на 2021 год. Однако власти изучат возможности приезда тех волонтеров, которым трудно подобрать замену в Японии, к примеру, носителей малораспространенных языков.

МОК и МПК, со своей стороны, заявили, что полностью принимают и уважают решение организаторов.

Олимпиада должна была пройти в Токио в прошлом году, но ее отложили из-за пандемии COVID-19. Теперь планируется провести Игры с 23 июля по 8 августа.