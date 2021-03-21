"Мисс Бишкек" умерла в 27 лет от рака

"Мисс Бишкек — 2012" Зульфира Эркинбекова ушла из жизни 19 марта, сообщает zakon.kz.

Как передает 24.kg, несколько дней назад стало известно, что у нее диагностировали рак яичников четвертой стадии.

27-летняя девушка вместе с мужем находилась в Турции на лечении и просила поддержки у своих подписчиков.

Прошу помощи, молю о помощи всех неравнодушных, кто может помочь мне. Это долгий и тяжелый путь, но сдаваться нельзя. Позади так много, впереди еще больше. Прошу помочь мне бороться, откликнуться и принять активное участие в восстановлении моего здоровья по возможности! Я хочу жить и сказать, что я победила рак, - писала она шесть дней назад.

Четыре месяца назад Зульфира родила второго малыша. После родов у нее неожиданно увеличился живот — за два-три дня он достиг размеров "как на девятом месяце беременности". Медики провели срочную операцию, а после нее девушке потребовалась и еще одна. Ее согласились сделать в Стамбуле за двадцать тысяч долларов, именно эту сумму и собирала семья Эркинбековых.

Однако 20 марта Зульфира скончалась, не дождавшись операции.