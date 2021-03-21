Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане 21 марта

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 марта, сообщает zakon.kz.

Циклон с районов Черного моря сохраняет свое влияние на большую часть республики, с ним ожидаются осадки, в виде дождя и снега, порывистый ветер, на северо-западе – низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юге и юго-западе гроза, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, ожидаются на дорогах гололедица и местами туман.

В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Костанайской областях ночью усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами усилится ветер 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской, Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются гроза, туман, в Туркестанской области -местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усилится ветер 18 м/с с низовой метелью.

В Кызылординской местами ожидается туман, ночью – местами гололед, днем – местами ветер 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидаются туман, гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, облачно.

Прогноз погоды на 21 марта.