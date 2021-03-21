Казахстанский боксер стал победителем международного турнира в Турции

Казахстанский спортсмен Дархан Дуйсебай добыл первую золотую медаль для сборной РК на международном турнире International Istanbul Bosphorus Boxing Tournament, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Как сообщили в пресс-службу КФБ, в финальном бою в весовой категории до 69 кг казахстанский спортсмен выиграл у представителя Азербайджана Сорхана Алиева.

Напомним, что бронзовыми призерами стамбульского турнира в мужской части соревнований стали казахстанцы Дамир Абдикадыр (52 кг), Булат Ерсултан (63 кг) и Аятулла Такижанов (75 кг).