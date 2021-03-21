Невролог рассказал о правилах здорового и эффективного сна

Неправильные позы во время сна могут привести к ухудшению самочувствия и головным болям, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Об этом заявил врач-невролог Евгений Соков.

Среди неблагоприятных - поза на животе, при которой человеку приходится поворачивать голову набок. В таком положении скручиваются не только дыхательные пути, но и артерии и вены шеи, обеспечивающие кровообращение головного мозга. Поэтому такая поза нежелательна, если другие не противопоказаны.

Поза на боку с немного согнутыми руками и ногами наиболее оптимальна для расслабления. При этом для сна лучше выбрать правый бок, чтобы сердце не испытывало нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Более благоприятной он назвал позу на спине.

Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание, — предупредил невролог.

По его словам, в горизонтальном положении отдыхает опорно-двигательный аппарат, сосудистая и нервная системы. Врач напомнил, что сон должен длиться не меньше семи-восьми часов. Идеальное время для сна — с 10 вечера до 6 утра.