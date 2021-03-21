После сильного землетрясения на АЭС в Японии обнаружили повреждения

В результате сильного землетрясения на северо-востоке Японии в бассейн с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) на третьем реакторе упала деталь от опоры, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил оператор станции компания Tohoku Electric Power.

Сильное землетрясение произошло в Японии - объявлена угроза цунами.

На третьем реакторе в бассейн с отработавшим ядерным топливом упала небольшая деталь. Обнаружено падение детали от опоры для техосмотра в бассейн с ОЯТ на третьем реакторе, и на полу верхнего этажа его корпуса обнаружено падение (двух) деталей от опоры для техосмотра. С учетом небольшого размера детали, отрицательного воздействия на сборки с ОЯТ нет, - сообщила компания о выявленном ущербе после землетрясения 20 марта.

Упоминается и о появившихся трещинах на стекле на потолке в коридоре, ведущему к первому и второму корпусам, и другом незначительном ущербе.

На первом реакторе АЭС "Онагава" ведутся работы для подготовки его к демонтажу, второй и третий остановлены на плановый технический осмотр. В бассейне на третьем реакторе находятся 1386 сборок с отработавшим ядерным топливом.