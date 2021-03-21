Артисты Легендарного Театра поздравляют страну с Наурыз Мейрамы, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Уважаемые наши зрители!

Коллектив и труппа Легендарного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац сердечно поздравляют всех казахстанцев с Наурызом - самым светлым и долгожданным праздником весны!

Наурыз берет свое начало из глубин тысячелетней истории Великой Степи. Он является отображением жизни казахского народа, сердцевиной его высокого духа, национальной культуры и искусства, традиций и обычаев, и не случайно его празднуют в День весеннего равноденствия, который наши предки называли "Ұлыстың Ұлы күні", что в переводе означает "Великий день для всего народа".

Наурыз - праздник с глубокими корнями, праздник единства, благополучия и процветания! Он олицетворяет мир и добро, наполняет сердца радостью и любовью, способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем общем доме – Республике Казахстан.

Многонациональный коллектив театра поздравляет вас с этим замечательным праздником - праздником единства, согласия и взаимопонимания, ведь все мы – казахстанцы, живем одной большой семьей, и всех нас объединяют многовековые традиции, связь поколений, любовь к Родине, к природе и высокому искусству.

Праздник Наурыз не только обновляет землю, дает ей новую жизнь, раскрашивая мир яркими весенними красками, он еще и обновляет человека, наполняя его сердце душевным равновесием, солнечным теплом, даря новые возможности и надежды и символизируя начало новой жизни, новых достижений, увлечений и начинаний.

От всего сердца желаем вам здоровья, благополучия, мира, красоты, любви, достатка и удачи в Новом году! Пускай счастливыми и радостными будут ваши дни, богатым и хлебосольным всегда будет ваш стол. Пусть светлый праздник Наурыз принесет в каждый дом много света, тепла, радости и уюта, пусть счастье и гармония поселятся в ваших сердцах, а жизнь будет полна позитива, ярких красок и добра, ведь чем больше мы делимся добром с окружающими, тем больше оно к нам возвращается.

Давайте же сегодня в кругу семьи и друзей откроем сердца добру и любви, проникнемся уважением и почтением к старшим, заботой и благосклонностью к младшим. Желаем вам радоваться каждому дню так, как радуется в Наурыз земля благодатным солнечным лучам!

Наурыз құтты болсын! Барлық қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтаймыз! Осы ақшыл және көктем мейрамы, жаңа өмірдің түбімен сізге көп қуанышты , бақытты, ынтымағын және көнілін әкелсін!

С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив и труппа Легендарного Театра им. Наталии Сац