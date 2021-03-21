Актриса драмтеатра погибла при ДТП в Атырауской области

21 марта 2021, 15:34
Фото: pricom

Вечером 19 марта на трассе в Атырауской области произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прикаспийскую Коммуну.

Как сообщили в пресс — службе департамента полиции Атырауской области, 19 марта около 21:00 на трассе Атырау — Доссор произошло столкновение автомобиля Газель и автомобиля Ваз 2114.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Ваз 2114, 1997 года рождения.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Как стало известно, погибшая в ДТП девушка была актрисой молодежного театра при драматическом театре имени Махамбета Утемисова.


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