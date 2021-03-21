Мощный взрыв прогремел на газовом заводе в Венесуэле – власти заявили о терракте

В субботу, 20 марта, в венесуэльском городе Эль-Техеро штата Монагас на предприятии компании PDVSA произошел мощный взрыв, сообщает zakon.kz.

Министр промышленности и национального производства страны Тарек Эль-Айссами назвал произошедшее терактом, передает канал VTV CANAL 8.

Теракт затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом. Уточняется, что власти уже эвакуировали жителей близлежащих районов.

По словам Эль-Аиссами, террористическая атака имела место еще в минувшую пятницу, 19 марта, в городе Эль-Техеро штата Монагас, где расположен основной операционный центр "Эль-Техидо"

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Для восстановления инфраструктуры на месте развернуты ремонтные бригады.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял США в организации атак на коммуникационные, энергетические и нефтегазовые объекты страны.