Казахстанские боксеры привезли из Турции 10 медалей

В Турции завершился турнир по боксу "Босфор" на котором казахстанцы завоевали десять медалей, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, "золото" завоевали Дархан Дуйсебай (до 69 килограммов), Абзал Куттыбеков (до 91 килограмма).

"Серебро" домой привезут Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

"Бронза" досталась Дамиру Абдикадыру (до 52 килограммов), Булату Ерсултану (до 63 килограммов), Аятулле Такижанову (до 75 килограммов), Ангелине Лукас (до 51 килограмма), Владиславе Кухта (до 57 килограммов) и Римме Волосенко (до 60 килограммов).