Акимат ВКО об осушении озера Алаколь: Не соответствует действительности!

В рамках государственной программы развития туризма до 2025 года предусматривается перспективное развитие береговой линии озера Алаколь. В соответствии с этим, планируется освоение 60 га земельного участка для формирования новой зоны застройки, так как, данная местность, заболоченная 23,7 га из них, подлежат осушению. При этом, стоит особо отметить, что расстояние границы проектируемого участка осушения до самого озера Алаколь, составляет более 200 метров. Поэтому, информация о том, что собираются осушить 60 гектаров озера, не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

Как передает инфоцентр ВКО, причиной недостоверности сведения, предоставленные в социальной сети Facebook Даулетом Асановым является некорректный ответ, который он получил от Комитета по водным ресурсом РК.

Сегодня, в ходе встречи и обсуждения проекта в областном акимате с ответственными органами в этом убедился и сам эколог Даулет Асанов.

Убедился, что проект совершенно другой, чем я себе изначально представлял. Это однозначно, то есть водной поверхности проект не касается. Мы изучили проектные материалы, увидели проектные решения и выяснилось, что Комитет по водным ресурсам выдал, скажем так, не очень достоверную информацию. То есть, речь идет об осушении не самого озера, а прибрежной части. Акимат обещал выдать мне на изучение весь проект, чему я благодарен. Сейчас мы на первом этапе посмотрели участок, как именно он расположен, участок находится за пределами водоохранной полосы. Мы посмотрели отметки, выяснилось, что они собираются поднять участок на 4 метра по отношению к озеру, соответственно, если так рассматривать, то проект совершенно другой, нежели чем подавалось Комитетом. Даулет Асанов

Проектно-сметная документация "Осушение земель на побережья озера Алаколь Урджарского района ВКО со строительством водоотводного канала" прошла государственную экспертизу и имеет положительное заключение государственной экспертизы №06-0238/20 от 28.09.2020г. Проект согласован со всеми государственными органами, в том числе с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией и департаментом санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. А также, 27 сентября 2019 года в селе Кабанбай проведены общественные слушания.

То есть, требования статьи 125 Водного кодекса РК не нарушены.

Согласно плановых материалов, проектируемый участок осушения расположен в пределах водоохраной зоны и за ее пределами, установленных Постановлением акима области от 27 декабря 2019 года № 466 (водоохранная зона - 500 м. и полоса - 100 м.). Следовательно, статья 125 Водного кодекса РК не нарушен. Осушение самого озера Алаколь не предполагается, данная информация не соответствует действительности. руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов

В рамках проекта предусматриваются водоохранные мероприятия, которые позволят сохранить природное состояние водных объектов без ущерба окружающей среде.

Заболоченность участка вызвана рядом факторов, основные из которых: очень низкая дренированность данного участка, так как грунты на данном участке обладают очень низким коэффициентом фильтрации и фактически являются водоупорном для поверхностных вод, в результате чего, вода плохо фильтруется в нижние слои грунта и застаиваются на поверхности земли, вызывая заболоченность.

Озеро Алаколь никто не собирается осушать. В прибрежной территории Алаколя, в которой планируется в будущем для развития туризма, находятся многочисленные ручьи. У них нет определенного направления, из-за этого, вся территория 23,7 га на сегодня заболоченна. Это знают и местные жители, и близлежащие базы отдыха. В этой местности туризм не может развиваться. Они не могут построить базы отдыха, элементарные детские площадки. В этой связи, в 2019 году акиматом Урджарского района, разработан проект, который прошел государственную экспертизу, и получил положительное заключение. Прошли и общественные слушания. руководитель управления строительства области Асет Сулейменов

В целом, реализация проекта предусматривается в 3 этапа. На первом, заболоченный участок засыпается грунтом из суглинистых и гравелисто-галечниковых отложений до отметки 351,50 метров с выравниванием и планировкой. На втором этапе до отметки 351,70 м. отсыпается дренирующийся слой из гравийно-песчаных отложений. На третьем этапе производится насыпка и окончательная планировка участка осушения до проектной отметки 352,30 м. суглинистым грунтом. Общий объем перерабатываемого грунта составляет 578123 м3. Транспортировка грунта автотранспортом предусмотрено по временным дорогам, устройство и уход за которыми предусмотрено проектом.

Для отвода поверхностных вод с прилегающей к осушаемому участку территории, предусмотрен канал, трасса которого запроектирована в границах красных линий отведенного участка для развития зоны отдыха.