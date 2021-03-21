Пища для ума. Врач перечислил продукты

Наиболее благоприятно на работу головного мозга влияют продукты с высоким содержанием полезных веществ – рыба, яйца, овощи, а также цитрусовые, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает портал Звезда.

В рыбе много омега-3 жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток. Рыба лучше морская жирная типа скумбрии и лосося. Михаил Гинзбург

Второе месте по пользе Гинзбург отвел яйцам и яичным желткам, в которых содержится много фосфолипидов, необходимых для построения клеточных мембран.

Третье место в перечне заняли такие "окрашенные овощи", как морковь, томат, перец и тыква.

Они содержат бета-каротин и каротиноиды, которые обладают выраженным антиоксидантным действием, - пояснил специалист.

Отмечается, что четвертое место в этом списке досталось цитрусовым, а пятое — ряду специй и приправ, таким как куркума, имбирь и чеснок.