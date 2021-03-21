В казанском цирке подрались слоны на глазах зрителей

В разгар представления на манеже Казанского цирка подрались слоны. У зрителей началась паника. Схватку зверей сняли на видео, сообщает zakon.kz

Во время выхода на арену слоны вдруг принялись бодаться и толкаться, в итоге один повалил другого и едва не выбросил за борт манежа, передает Татар-информ.

В какой-то момент драка продолжилась за пределами цирковой арены. Зрители бросились врассыпную.

Дрессировщики начали разнимать слонов. Спустя пару минут им это удалось и он обиженно ушел к другому краю манежа. Побежденный слон, наконец, получил возможность подняться на ноги. Судя по всему, существенных травм он не получил.

Никто в результате звериной схватки не пострадал.

Директор цирка Рамиль Шарифуллин позже рассказал, что у слонов-драчунов в прошлом уже возникал аналогичный конфликт.

Следующее вечернее представление отменили "по техническим причинам".