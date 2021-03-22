Эндокринолог назвала главную причину ожирения

Основной причиной ожирения специалисты называют малоподвижный образ жизни, сообщает zakon.kz.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" кандидат медицинских наук Ольга Деревянко утверждает, что гормональный дисбаланс, который принято обвинять в том, что человек толстеет, не более, чем попытка оправдать собственную лень.

Причина ожирения может быть и в нарушениях гормональной системы. Но согласно статистике, лишь порядка 3%, максимум 5% случаев ожирения связаны с гормонами. Это очень небольшой процент. В большинстве случаев это избыточное поступление питательных веществ, то есть слишком доступна нам сегодня еда и слишком мы ограничены в движении. Хочется максимально близко припарковаться, подняться на лифте. Поэтому основная причина — это образ жизни. кандидат медицинских наук Ольга Деревянко

При этом Деревянко рекомендовала пациентам проконсультироваться со специалистом, чтобы определить, с чем конкретно связан их избыточный вес.

Для современного человека доступна любая еда. При этом сам он ограничен в движении. Многие, например, постоянно пользуются лифтом и не ходят пешком.