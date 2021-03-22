Британия создаст антироссийский спецназ

Великобритания создаст "антироссийский" отряд спецназначения для борьбы с российей влиянием, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В прошлый понедельник правительство страны опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, по которой Британия на 40% увеличит ядерный арсенал и потратит более 24 миллиардов фунтов стерлингов на оборонные расходы. Стратегия модернизации ВС страны ориентирована на разработку и принятие на вооружение новых технологий, но при этом предусматривает сокращение численности вооруженных сил и выплат военнослужащим.

Сэр Марк Карлтон-Смит, начальник генерального штаба, подтвердил изданию, что указанные военные будут привлекаться для борьбы с "враждебными государственными субъектами".

По информации газеты, спецназовцы будут стремиться обнаружить доказательства незаконности и связи с преступным миром, обыскивая дома и автомобили и используя изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников. Действия будут направлены на выявление и дискредитацию российской деятельности, некоторые из которых могут осуществляться под видом законной деловой или туристической деятельности.

Спецназ ВВС страны SAS власти планируют задействовать в связке со службой внешней разведки Mi6 для противодействия России. По словам Марка Карлтон-Смита, фокус сил спецназначения будет перенаправлен на противодействие "враждебным государствам".

Силы SAS и другие подразделения спецназначения будут совместно с Mi6 проводить скрытые наблюдательные операции против российских шпионов и военных подразделений, - пишет Telegraph.