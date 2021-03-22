Через 50 лет: Ученый спрогнозировал срок исчезновения нефти на Земле

Энергоресурсы на Земле, в том числе нефть, с учетом активной экономической деятельности человека, могут исчезнуть уже через полвека, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Такой срок назвал президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь.

По словам специалиста, за последние 250 лет благодаря увеличению добычи ископаемых источников энергии мир пережил три промышленные революции. Учитывая этот факт, а также состояние мировой экономики, учёный и спрогнозировал, что все ископаемые ресурсы закончатся через 50 лет.

Он подчеркнул, что человеку в ближайшие 50 лет придется искать альтернативные ресурсы. Речь, например, о солнечной энергии, которую, по словам эксперта, почти невозможно исчерпать. При этом уголь и природный газ можно заменить водородным топливом, уточнил Цикунь.