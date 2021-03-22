Завоевали семь медалей: Казахстанцы успешно выступили на турнире по плаванию в Турции

Казахстанская сборная успешно выступили на международном турнире по плаванию в Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Дмитрий Баландин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Для его эта награда стала третьей на этих соревнованиях. Ранее он был вторым на 50 метров брассом, а также стал лучшим на дистанции 200 метров брассом.

Адильбек Мусин поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам выступления на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он выигрывал "золото" на дистанции 100 метров баттерфляем.

Аделаида Пчелинцева отметилась "серебром" на дистанции 100 метров брассом. Ранее Пчелинцева была первой на "полтиннике".

Анастасия Резванцева на дистанции 50 метров на спине стала четвертой (на двухсотметровке она взяла "серебро").

Адиль Каскабай на 50 метров вольным стилем показал шестой результат.





