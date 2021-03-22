Еще два казахстанца привезли коронавирус из-за границы

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 21 марта, сообщает zakon.kz.

21 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 43 международных авиарейса из Германии, Венгрии, Мальдивской Республики, Шри-Ланки, Ливана, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 5 356 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 179 человек, без справок прибыли 177 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 21 рейс, 2 868 пассажиров, со справками - 2 727, без справок - 141;

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 265 пассажиров, со справками - 1236, без справок - 29;

в аэропорт г. Шымкент – 8 рейсов, 576 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыли 196 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Туркестан – 2 рейса, 370 пассажиров, со справками - 363, без справок - 7;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 20 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, из 400 граждан РК, прилетевших без справок, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Шарм-эль-Шейх – Актобе, другой Минск – Нур-Султан.