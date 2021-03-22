Раскрыта неожиданная польза жвачки для здоровья глаз

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала , что для поддержания здоровья глаз необходимо употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина, а также можно время от времени жевать жвачку, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Звезду".

В первую очередь это черника и голубика. Но делать из ягод варенье не стоит - в нем для глаз не останется ничего интересного, — заявила врач.

Диетолог отметила, что содержащиеся в чернике и голубике вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва.

Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать ее следует в разумных пределах, - отметила она.

Кроме того, Белоусова советует увеличить употребление моркови, посколькута улучшает "сумеречное" зрение. Она подчеркивает, что этот овощ полезен как в сыром виде, так и после термической обработки.

Врач отметила большое содержание бета-каротина в зеленых листовых овощах, например, зеленом луке, петрушке и укропе. Вместе с тем она предупредила, что при чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет.