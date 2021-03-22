Nissan выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом на трассе в ЗКО

19 марта на трассе Бурлин-Аксай-Жымпиты произошло ДТП с участием трех легковых автомобиля и КамАЗа, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

Водитель автомобиля марки Nissan Maxima 1989 года рождения совершая обгон, столкнулся с движущимся навстречу "КамАЗом", после чего его автомобиль бросило на двигающуюся по трассе Audi 80. КамАЗ в свою очередь столкнулся со встречной автомашиной Toyota.

В результате аварии водитель Nissan получил закрытый перелом плечевой кости, рваную рану коленного сустава и был госпитализирован.

Главными причинами аварий на дорогах являются превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, алкогольное опьянение. Так, с 12 по 18 марта в ходе ОПМ "Правопорядок" было установлено 84 факта нарушения скоростного режима и 5 случаев, когда за рулем автомобиля находились водители в нетрезвом состоянии, - рассказал начальник ДП Даурен Утегулов.