Карантинные меры усилили в Актюбинской области

С 22 марта в Актюбинской области действует новое постановление главного санитарного врача Нурсулу Беркимбаевой о требованиях по карантину, сообщает zakon.kz.
Согласно документу, в области введен запрет на:
Главный санврач разрешил деятельность некоторых объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, а также социальной дистанции:
При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.
Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года;
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