Акцию фонда Халык "Ел тірегі - Елбасы" поддержали известные бизнесмены и компании

20 марта Благотворительный фонд "Халык" запустил общенациональную акцию "Ел тірегі - Елбасы". Цель фонда - поддержать малообеспеченные, многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особенными потребностями, сообщает zakon.kz.

К сожалению, проблемы многих казахстанцев усилились с приходом экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако именно в такие моменты чувствуется целостность нации. И подтверждение этому не заставило себя долго ждать: благотворительная акция уже нашла отклик в сердцах неравнодушных сограждан. Сегодня идею фонда "Халык" поддержали известные меценаты нашей страны - Кайрат Боранбаев, Данияр Абулгазин, Диас Сулейменов, Кенес Ракишев, Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" и благотворительный фонд "AYALA".

Благодаря объединенным усилиям и неравнодушию меценатов 5 000 семей из самых отдаленных районов страны получат помощь. Каждой нуждающейся семье волонтеры фонда "Халык" доставят продуктовую корзину весом в полцентнера, а также необходимые медикаменты и игрушки.

Было сформировано более 20 000 продуктовых корзин. В каждую из них вошло самое необходимое: мясо, рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты, общим весом 50,6 килограмм. Всего более 1 млн кг продуктов.

Все это будет распределено между малообеспеченными, многодетными, а также семьями, воспитывающими детей с особенными потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер. Список нуждающихся Фонду предоставили акиматы.

В планах Фонда – проведение данной акции неоднократно в течение 2021 года, поэтому Благотворительный фонд "Халык" призывает представителей бизнеса объединить усилия и присоединиться к акции "Ел тірегі – Елбасы". Благополучие в нашей стране – ответственность каждого из нас!