Сильнейшее за 50 лет наводнение затопило Австралию

На востоке Австралии продолжается беспрецедентное наводнение, из зоны бедствия эвакуированы 18 тыс. человек, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, видео с пресс-конференции размещено в Facebook.



Отмечается, что с такими потопами страна не сталкивалась 50 лет. Почти 20 тысяч австралийцев покинули свои дома. Стихийное бедствие вызвали сильнейшие ливни. В стране закрыты школы и перекрыты дороги. Осадков выпало столько, что в Новом Уэльсе даже появились огромные "внутренние моря".

This is Australia - drought, bushfires and floods. Found this fellow after shifting cattle in #nswfloods #australia pic.twitter.com/XOvV42p5f3

Пострадавших нет, но инфраструктуре на территориях, где проживает треть из 25 млн австралийцев, нанесен существенный ущерб.

Прогнозы метеорологов пока неблагоприятные. Дожди могут продолжится до четверга, а значит число эвакуированных вырастет.

В некоторых пригородных районах Сиднея ожидаются отключения газа, электричества и связи. В понедельник учащиеся многих школ не пошли на учебу.

The Windsor Bridge is under & the Hawkesbury River just won’t stop rising... so, how else does one cross than by jet ski. I’d be worried about all the debris in that water though... ???? pic.twitter.com/TxK9YTvJ2k