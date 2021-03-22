Путин сказал, когда вакцинируется от коронавируса

Президент России Владимир Путин обещал сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС.

Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра, - сказал лидер РФ на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса. От отметил, что побочных эффектов от применения российских вакцин от коронавируса, по-прежнему, не выявлено.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал конкретизировать название вакцины, которой привьется Путин. По его словам, все российские вакцины хорошие и надежные.

Он добавил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.