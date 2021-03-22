Увеличить мощности ПЦР-диагностики – замакима Алматы провел совещание

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным санитарным врачом города, руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбеком Бекшиным провел онлайн-совещание с руководителями лабораторий, где проводятся ПЦР-исследования, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания рассмотрены вопросы проведения ПЦР-диагностики горожан на коронавирусную инфекцию, заслушаны отчеты о готовности к увеличению масштабов исследований на фоне осложненной эпидемиологической ситуации.

Отмечено, что если ранее потребность горожан в ПЦР-тестах составляла 4 тыс., то с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации суточный объем проводимых исследований увеличился до 8 тыс.

Ержан Бабакумаров отметил, что перед лабораториями города стоит задача: принять меры по обеспечению общей мощности проведения ПЦР-тестирования с текущих 14,2 тыс. до 25 тыс. исследований в сутки.

Для этого даны поручения по увеличению количества заборных групп, а также выстраиванию бесперебойной работы лабораторий путем введения двухсменного режима.

В целом на сегодняшний день в лабораториях, расположенных на территории города Алматы, проведено 1,1 млн тестов, из которых 30 тыс. — положительные.

За последние сутки в мегаполисе зарегистрировано 410 случаев заражения КВИ. Акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение карантинных мер - социальной дистанции, масочного режима, а также воздержаться от посещений мест скопления людей, в особенности лицам группы риска - страдающим хроническими заболеваниям и старше 65 лет.