WhatsApp тестирует функцию ускорения голосовых сообщении

В WhatsApp появится новая функция, которая позволит управлять скоростью воспроизведения голосовых сообщений, сообщает zakon.kz.

Новая функция будет удобна пользователям, которые захотят как можно скорее ознакомиться с содержимым записи, не выслушивая долгие паузы или медленную речь, говорится в твите бета-версии мессенджера.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.



More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021

По данным авторов издания, в WhatsApp появится возможность прослушать аудиофайл в трех режимах: стандартном (1х), ускоренном в полтора (1,5х) или два раза (2х).

Быстрая прокрутка голосовых сообщений доступна в бета-версии WhatsApp для Android (2.21.6.11) и iOS (2.21.60.11). Сроки запуска новой функции не уточняются.