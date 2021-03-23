Группа подростков попала под снежную лавину в России

Группа туристов из Санкт-Петербурга, в том числе подростков, попала под лавину в районе поселка Имандра в Мурманской области, сообщает zakon.kz.

Сход лавины на туристическую группу из Санкт-Петербурга, состоящей из троих взрослых и тринадцати несовершеннолетних детей, произошел в Хибинах, передает ТАСС.

В результате происшествия под толщей снега оказалась 13-летняя девочка. К месту схода лавины был отправлен поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска, также привлечены сотрудники аварийно-спасательной службы Мончегорска.

Подростка удалось найти под снежными завалами без признаков жизни. Проведенные "реанимационные мероприятия" результат не дали, девочка умерла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.