Казахстанский боксер нокаутировал колумбийца в дебютном бою в профи

Боксер из Казахстана Дархан Жумсакбаев провел свой первый бой в профессиональной карьере, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Сенселехо (Колумбия), где встретился с местным боксером Язарди Даза.

Этот бой легком весе был рассчитан на четыре раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию — он закончился досрочной победой Жумсакбаева, нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Дархан Жумсакбаев с уверенной победы начал свой путь в профи.

По словам менеджера казахстанского боксера, в ближайшее время он проведет еще два-три боя. Добавим, что в любительской карьере Жумсакбаев, по информации сайта Boxrec.com, провел 35 боев — одержал 19 побед и потерпел 16 поражений.