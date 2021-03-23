Убил 10 человек: мужчина устроил стрельбу в супермаркете в Колорадо

В понедельник, 22 марта, в Боулдере, штат Колорадо (США) вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В результате происшествия погибли 10 человек, в том числе один полицейский.

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города Боулдер.

Погибли 10 человек, - указывается в заявлении.

Как рассказали очевидцы местным телеканалам, неизвестный внезапно открыл стрельбу в магазине, в результате чего покупатели впали в панику и стали разбегаться. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший задержан, его увели в наручниках, в крови и по пояс обнаженного. Мотив стрелка пока не установлен.

Полицейские не называли точного числа жертв до тех пор, пока не оповестили родственников погибших. Предполагаемый стрелок задержан.