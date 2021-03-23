Стало известно, сколько казахстанцев умерли от КВИ и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 марта, сообщает zakon.kz.
На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 21 888 человек (18 982 КВИ+ и 2 906 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 470 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 291 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.
За сутки от коронавируса умерли 10 человек. Всего с 13 марта 2 934 зарегистрировано случая с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 21 марта 2021 года зарегистрировано 10 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 188 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 50 131, случаев с летальным исходом - 664, всего выздоровел – 46 561 человек.
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