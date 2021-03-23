Нур-Султан, Алматы и ЗКО остаются в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта, три региона находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта 2021 года:

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

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В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.