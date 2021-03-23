Названы пять "смертельных" привычек для кожи

Портал "Здоровье с Еленой Малышевой" перечислил вредные привычки, которые могут оказать "смертельное" воздействие на кожу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь внимание обратили на недостаточное очищение лица перед сном. Дело в том, что ночью клетки восстанавливаются и обновляются, если кожа полностью чиста.

Грязь, кожный жир и не смытая косметика засоряют поры, провоцируют акне и пересушивают кожу, — говорится на сайте.

Авторы статьи призывают бросить курить, поскольку эта вредная привычка приводит к уменьшению притока крови к коже. В результате она недополучает кислород и питательные вещества. Из-за токсичных веществ в сигаретах кожа теряет упругость и эластичность.

Также к проблемам с кожей может привести использование солнцезащитного средства лишь один раз в день.

Наносите его в любое время года и обновляйте каждый раз перед выходом на улицу, —говорится в статье.

Кроме того, кожа становится менее эластичной, гладкой и более уязвимой для солнца из-за пристрастия к сладкому.

Еще одна вредная привычка для кожи — неправильное лечение акне. В материале уточняется, что при выдавливании прыщей есть риск заполучить шрам или инфекцию. В связи с этим россиянам советуют бороться с ними при помощи бензоилпероксида и салициловой кислоты.