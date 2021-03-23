Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов исключен из рейтингов промоушена, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Так в UFC отреагировали на то, что на минувшей неделе Нурмагомедов официально подтвердил завершение карьеры.

Теперь первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, которое ранее занимал Нурмагомедов, занимает бывший обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс. Он возглавлял рейтинг до победы Хабиба над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.

На второй строчке располагается чемпион в полусреднем весе Камару Усман, а замыкает тройку лучший тяжеловес Стипе Миочич.

Следующую тройку составляют обладатель пояса в полулегком весе Александер Волкановски, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье. Бывший чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян замыкает десятку, на 15-е место вернулся бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Кроме того, пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга дивизиона, как и прежде, занимают Порье, Гэтжи и Чарльз Оливейра.





