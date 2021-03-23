Бывшую жену обокрал житель ВКО

23 марта 2021, 13:48
Фото: pixabay

Житель Усть-Каменогорска обворовал бывшую супругу, сообщает zakon.kz.

В начале марта на оперативный канал "102" в Ульбинский отдел полиции УП города Усть-Каменогорск обратилась 27-летняя жительница города. Она сообщила о том, что около 00:00 часов ее бывший супруг находился у нее дома и из сумки похитил 50 тысяч тенге. пресс-служба ДП ВКО

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был доставлен 31-летний житель Катон-Карагайского района.

Мужчина дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК.


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