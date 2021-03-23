К столичным водителям обратились полицейские

Полицейские Нур-Султана в связи с непогодой обращаются к водителям, передает zakon.kz.
В связи с обильным снегопадом обстановка на столичных дорогах находится на постоянном контроле, работает специальная техника по своевременной уборке снега. Стражи порядка принимают все необходимые меры для недопущения дорожно-транспортных происшествий, помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности горожан. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана
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ДП столицы в связи с погодными условиями просит водителей "воздержаться от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс".
Необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, - добавили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что Нур-Султан засыпало снегом.
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