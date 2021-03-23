Столичный акимат обратился к жителям с призывом

Акимат Нур-Султана призвал жителей соблюдать карантинные меры, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт городского акимата, уровень заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане за последнюю неделю на 76% выше, чем за предыдущую, то есть интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 106,96, репродуктивное число - 1,506.

В связи с увеличением показателя заболеваемости КВИ столица с 10 марта находится в "красной" зоне по оценке эпидемиологической ситуации.

В Нур-Султане на 22 марта зарегистрировано 28 248 случаев заражения COVID-19 (из них 17 947 - с симптомами и 10 301 - без симптомов). За сутки зарегистрировано 203 первичных лабораторно подтвержденных случаев (136 случаев с симптомами, 67 бессимптомных), прирост составил 0,85%. Из числа зарегистрированных 136 симптомных случаев 39 выявлены среди контактных лиц, 97 - по самообращению, - приводятся данные по КВИ.

Также сообщается, что за 22 марта выявлено 67 бессимптомных случаев, из них среди контактных лиц - 53. За сутки среди детей до 14 лет зарегистрированы 39 случаев заболевания.

Кроме того, установлены 357 контактных лиц. Всего действующих очагов - 1321, из них домашних – 834 (количество контактных 1497), среди организаций – 487 (контактных в организованных коллективах – 1917).