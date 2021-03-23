Сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца, передает zakon.kz.

Как сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин, защитники девушек надеются, что получение девушками статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца поможет им избежать уголовного преследования за его убийство.

Отмечается, что следственный комитет России официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Мы надеемся на прекращение уголовного преследования, - подчеркнул Паршин.

Защитник отметил, что теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, "в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений".

По окончании расследования дело будет направлено в суд, - уточнил он.

По словам адвоката Алексея Липцера, "если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны".

В феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматического стрессового расстройства".

По данным РБК, Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года.

Как считает следствие, три его дочери напали на Хачатуряна с ножом и молотком и убили его в квартире в Москве. В декабре 2019 года Следственный комитет отчитался о завершении расследования.

Ведомство пришло к выводу, что причиной нападения стало то, что на протяжении длительного времени мужчина "причинял физические и психические страдания девушкам".

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