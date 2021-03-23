Экс-солистка 5sta Family необычным образом рассекретила беременность

Бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка "Фабрики звезд-5" Юлианна Караулова необычным образом рассекретила беременность, передает zakon.kz.

Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью. Клип уже ждет вас на Youtube. Ссылка в шапке профиля #таксильно, - написала певица на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Позднее она выразила благодарность за поздравления.

Ребята, спасибо всем огромное за поздравления! Мы очень счастливы и я очень рада, что вы теперь тоже вместе с нами. И все же позволю себе рассказать вам про наш клип #ТакСильно)) Очень долгожданная и волнительная получилась работа по понятным причинам)) Спасибо огромное всей нашей супер-команде и причастным, - отметила Караулова.

Жених певицы - саунд-продюсер Андрей Черный, с которым певица познакомилась в 2004 году на съемках проекта "Фабрика звезд-5", уточнил примерный срок беременности.

Это не просто клип. Это то, чему я радуюсь уже больше шести месяцев, - написал он на своей странице в Instagram.