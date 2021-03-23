Дефицит питьевой воды грозит Украине

Украине предрекли дефицит питьевой воды к 2050 году, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, это может произойти из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек.

Сегодня около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 миллиардов жителей Земли. Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду. председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный

Он подчеркнул, что пресная вода - один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.

Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов, - отметил чиновник.

Очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды, как отметил Малеванный, играет каждый гражданин.