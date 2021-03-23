Как часто необходимо стирать пижаму

Необходимую частоту стирки пижамы раскрыл эксперт, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, один раз в три-четыре дня - этот период является оптимальным для стирки одежды для сна. Рекомендации маркетолога исландского модного бренда IceWear Харпы Гретасдоттир (Harpa Gretarsdottir) приводит The Sun.

Пижама - это единственное "нижнее белье", которое мы, как правило, носим несколько дней подряд. Более того, многие надевают ее на голое тело. Шесть-восемь часов, которые мы каждый сутки проводим в постели, делают ее идеальной почвой для размножения бактерий, - приводит The Sun рекомендации маркетолога исландского модного бренда IceWear Харпы Гретасдоттир.

Она советует регулярно стирать одежду для сна, так как это предотвратит скопление пота на постельном белье.

По ее словам, те, кто ежедневно принимает душ перед сном, могут стирать пижаму один раз в неделю.

Однако, как подчеркнула эксперт, людям с повышенным потоотделением рекомендуется стирать одежду для сна каждый день, так как нерегулярная стирка в таком случае может привести к различным кожным заболеваниям, в том числе к появлению акне.

Микробы с нашей пижамы переносятся на другую одежду и нижнее белье. Вредные бактерии и грибки распространятся не только на ваши вещи, но и на вещи ваших соседей по квартире, партнера или членов семьи, - заключила Гретасдоттир.