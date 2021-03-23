Иностранцам разрешили въезд в Украину, но при одном условии

Названо условие для въезда иностранцев в Украину, передает zakon.kz.

По данным ukrinform.ru, кабинет министров разрешил въезд иностранцев в страну, но с одним условием - исключительно при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.

Были внесены изменения относительно пересечения границы... Нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведенном тестировании методом ПЦР. министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Отмечается, что ПЦР-тест на коронавирус должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда в Украину.

В стране за все время пандемии COVID-19 заболели 1 565 732 человека, летальных случаев - 30 431.