Блогер поделился лайфхаком по подбору одежды из интернет-магазинов без примерки

Парень показал способ покупать подходящую одежду онлайн и прослыл гением в соцсетях, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, блогер с никнеймом @meraldpopup показал способ заказывать вещи в интернет-магазинах без примерки. Соответствующий ролик он разместил в своем TikTok-аккаунте. На размещенных кадрах парень поделился лайфхаком по подбору одежды онлайн.

Он распечатал свою фотографию в полный рост и вырезал из нее область ниже пояса. После герой материала открыл раздел с брюками на сайте итальянского модного дома Gucci и приложил снимок к экрану компьютера, словно примеряя на себя разные штаны бренда. Публикация набрала больше четырех тысяч просмотров.

Описанный блогером способ подписчики сочли гениальным.

"С тобой скоро свяжется Гарвард", "Ты живешь в 2090 году", "Ты что, пришел из 3021 года?", "Как ты это сделал?", "Это уморительно", - писали они.